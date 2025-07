Ultraleggero precipita ad Azzano Mella in provincia di Brescia, due morti

Un velivolo ultraleggero è precipitato nel primo pomeriggio ad Azzano Mella, in provincia di Brescia, causando la morte dei due occupanti, il pilota e il copilota, ancora in corso di identificazione.

Il mezzo è caduto sulla strada provinciale 19, nella carreggiata in direzione Milano, nei pressi della Corda Molle, il raccordo che collega le autostrade A4 e A21. Nell’impatto, l’ultraleggero ha preso fuoco, senza lasciare scampo a chi si trovava a bordo.

Alcuni veicoli in transito sono stati danneggiati dai rottami, ma nessun automobilista è rimasto ferito. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Sono in corso le indagini per stabilire la dinamica dell’incidente e l’aeroporto di partenza del velivolo. Autorità locali e tecnici dell’aviazione stanno effettuando i rilievi sul posto.