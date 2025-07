Un altro primato per Barbara Martinelli: record sui 400 metri nella categoria SF60

Sabato 5 luglio 2025, ai Campionati Provinciali Master Open svoltisi a Brescia, Barbara Martinelli ha stabilito un nuovo record italiano nella categoria SF60 sui 400 metri, fermando il cronometro a 1:04.51. Questo risultato migliora il precedente primato nazionale da lei stessa detenuto, fissato a 1:04.62 due settimane prima ai Campionati Italiani Master di Misano Adriatico.

La gara, disputata in seconda corsia, ha visto Martinelli partire con decisione, raggiungendo l’avversaria in terza corsia ai 120 metri. Ha poi transitato ai 200 metri in 30.66 secondi e ai 300 metri in 46.82 secondi, concludendo la prova con un tempo che le ha valso 1.270 punti tabellari Master, la miglior prestazione complessiva della manifestazione sia al maschile che al femminile.

Tesserata per la Pro Patria ARC Busto Arsizio, Martinelli continua a distinguersi nel panorama dell’atletica master italiana, dimostrando una straordinaria determinazione e capacità di superare i propri limiti. La sua stagione, già ricca di successi, potrebbe riservare ulteriori sorprese