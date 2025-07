Un inventore geniale e un talento sbocciato tardi: due nuovi episodi del podcast “Alla Balaustra”

C’è un uomo, un inventore, a cui tutti gli appassionati degli sport del ghiaccio devono essere devoti. Ha un cognome italianissimo anche se è nato e cresciuto negli USA e con il suo macchinario ha rivoluzionato modi e tempi di sistemare le piste. Frank Zamboni ha dato il suo nome alla levigatrice che in tutto il mondo toglie rende il ghiaccio perfetto per la pratica sportiva.

Zamboni è il protagonista dell’undicesima puntata del nostro podcast “Alla Balaustra”, rubrica di VareseNews prima scritta e ora trasformata in versione “ascoltabile”. Dopo i primi dieci episodi ne abbiamo preparati altri due per questo fine luglio, perfetti da ascoltare in viaggio, in cammino o sotto l’ombrellone.

Oltre a “Zamboni, il genio del ghiaccio” trovate anche la puntata 12 intitolata “Non è mai troppo tardi”. Qui il protagonista è un giocatore, Bob Barlow, autore di un’impresa storica: selezionato alla veneranda età di 34 anni nel draft NHL, nella partita d’esordio segnò quello che è tutt’ora il gol più rapido messo a segno da un esordiente. Un record incredibile.

Le storie di Zamboni e di Barlow sono scritte e lette da Marco Giannatiempo; la cura editoriale è di Damiano Franzetti mentre regia e montaggio sono di Orlando Mastrillo. Il podcast “Alla Balaustra” (e tutti gli altri prodotti da V2-Radio Materia) sono disponibili sulle principali piattaforme di ascolto: Spreaker, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast. Cliccate su “segui” per restare aggiornati sulle novità e sulle prossime uscite.

Infine, ogni giorno alle 14,30, l’hockey ha uno spazio su Radio Materia dove vengono trasmessi a rotazione gli episodi di “Alla Balaustra”. Potete ascoltare la radio CLICCANDO QUI o scaricando l’app gratuita Radio Garden.