Un minuto di silenzio per le vittime delle guerre apre il consiglio provinciale. Poi bilancio e Dup

Un minuto di silenzio per tutte le guerre, in particolare per quella in Medio Oriente, ha aperto la seduta del Consiglio provinciale di Varese del 28 luglio 2025. Dopo il momento di raccoglimento, l’aula ha affrontato due passaggi fondamentali per la programmazione dell’ente: l’approvazione dell’assestamento generale di bilancio e della salvaguardia degli equilibri finanziari per il 2025 e il via libera al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028.

Bilancio 2025: confermati gli equilibri e investimenti sul territorio

Il Consiglio provinciale ha approvato la variazione generale del bilancio e la tutela degli equilibri economico-finanziari per l’anno in corso, un passaggio obbligatorio entro il 31 luglio che serve a verificare il pareggio di bilancio e a monitorare la situazione di entrate e uscite dell’ente. Le verifiche non hanno evidenziato criticità e hanno consentito l’utilizzo di oltre 3 milioni di euro di avanzo libero destinati principalmente a interventi su scuole e viabilità.

Tra le opere finanziate figurano la ristrutturazione della palestra del Liceo Sereni di Luino (1,2 milioni di euro), i nuovi impianti sportivi dell’ISIS Dalla Chiesa di Sesto Calende (211 mila euro), l’efficientamento energetico di Villa Recalcati (100 mila euro) e diversi interventi sulla viabilità provinciale, come la tangenziale sud di Cassano Magnago e nuove rotatorie a Cairate e Oggiona con Santo Stefano.

«Con l’assestamento di bilancio l’Amministrazione ha voluto dare un segnale concreto di attenzione al territorio, sostenendo interventi strategici per la viabilità e per il patrimonio scolastico e provinciale» – ha commentato il consigliere delegato al Bilancio Mattia Premazzi – «Si tratta di opere che migliorano la qualità della vita dei cittadini e rafforzano il ruolo della Provincia come ente di coordinamento e supporto per i Comuni».

La salvaguardia degli equilibri di bilancio è stata approvata con cinque voti favorevoli e cinque astenuti e ha ottenuto parere favorevole dal nuovo Collegio dei Revisori dei Conti.

Dup 2026-2028: le linee guida per i prossimi anni

Sempre nella seduta del 28 luglio, il Consiglio ha approvato con dieci voti favorevoli e cinque astenuti il Documento Unico di Programmazione 2026-2028, che definisce le priorità strategiche dell’ente per i prossimi anni.

Il DUP si articola su tre assi principali: Provincia Casa dei Comuni, con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento e il supporto agli enti locali attraverso zone omogenee e assistenza tecnica; Provincia sostenibile, che punta su tutela ambientale, mobilità ciclabile, valorizzazione dei beni storici e sviluppo culturale; e Provincia riorganizzata, orientata a realizzare gli interventi PNRR e a migliorare la gestione degli spazi scolastici e delle risorse interne.

Il piano prevede spese correnti di circa 80 milioni di euro l’anno e investimenti in conto capitale di 36 milioni di euro nel 2026, con particolare attenzione all’edilizia scolastica e alla rete ciclopedonale provinciale.

«Questo DUP disegna una Provincia moderna, utile ai Comuni e concreta nelle scelte» – ha dichiarato Premazzi – «Puntiamo su sostenibilità e servizi efficienti, con attenzione agli edifici scolastici, ai beni storici, alla mobilità dolce e al miglioramento della viabilità. Attraverso le variazioni di bilancio entreremo nelle scelte concrete in base alle esigenze del territorio».