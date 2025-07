Un modello integrato di presa in carico dell’autismo: l’esperienza virtuosa dell’ASST Valle Olona

A seguito dell’approvazione del Piano Operativo Regionale Autismo da parte di Regione Lombardia, l’ASST Valle Olona ha sviluppato un modello innovativo e integrato per la presa in carico delle persone con Disturbo dello Spettro Autistico (ASD) lungo tutto l’arco della vita, mettendo al centro diagnosi precoce, continuità assistenziale e integrazione tra servizi sanitari, sociali ed educativi. ( nella foto a sx la Dott.ssa Erika Morandi, a dx la dr.ssa Mariarosa Ferrario)

Diagnosi precoce e sinergia territoriale

Nel contesto dell’età evolutiva, l’attività del Nucleo Funzionale Autismo (NFA) si distingue per un approccio multidisciplinare e basato su protocolli scientificamente validati. Gli accessi avvengono in collaborazione con i servizi territoriali di Neuropsichiatria Infantile e con i pediatri di libera scelta, facilitando l’intercettazione precoce dei casi. Nel solo mese di aprile 2025, l’NFA ha registrato 111 accessi di minori. Il servizio partecipa anche a studi clinici nazionali, come il progetto ASD OUTCOME, volto a migliorare la qualità degli interventi.

Accompagnamento e inclusione

La presa in carico non si ferma alla diagnosi: il modello dell’ASST prevede un monitoraggio evolutivo costante, l’uso della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), e un forte impegno per l’inclusione scolastica e sociale, con il coinvolgimento attivo delle famiglie e dei caregiver.

Transizione all’età adulta e percorsi personalizzati

Il passaggio all’età adulta è gestito dall’Equipe di Transizione (ET), che garantisce continuità assistenziale e progettazione condivisa del Progetto di Vita. Il nuovo sistema di accesso è semplificato: non serve più l’impegnativa del medico di base né la prenotazione tramite CUP, ma è sufficiente inviare una mail per attivare il percorso (autismo.adulti@asst-valleolona.it).

Interventi mirati e progetti innovativi

Tra le attività più rilevanti figurano interventi educativi individuali e di gruppo, progetti di inclusione lavorativa, inserimenti in strutture, e iniziative sperimentali come BookBox (in collaborazione con Autismo Firenze Onlus). Al 31 marzo 2025, l’Ambulatorio Autismo Adulti ha registrato 117 accessi e attivato 58 Progetti di Vita, con altri 32 accessi da aprile a oggi.

Un esempio replicabile

«La nostra ASST ha costruito un modello concreto, umano e replicabile», afferma il Direttore Socio Sanitario John Tremamondo. «Un approccio che valorizza la diagnosi precoce, promuove l’integrazione tra i servizi e sostiene le famiglie in ogni fase della vita». La sfida futura sarà consolidare il raccordo tra infanzia ed età adulta, formare nuove figure professionali e costruire risposte sempre più personalizzate.

Per ulteriori informazioni e accesso ai servizi, è possibile contattare: