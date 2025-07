Un morto in pista a Orio al Serio, voli deviati su Milano Malpensa

Le operazioni di volo sull’aeroporto di Orio al Serio (Milano Bergamo) sono sospese dalle 10.20 di martedì mattina, 8 luglio, a causa di un incidente mortale avvenuto su una via di rullaggio dello scalo: una persona è stata risucchiata nel motore di un aereo.

I voli sono deviati su altri scali: alle 11.50 risultavano già un volo deviato su Bologna, due su Verona e sei su Milano Malpensa.

Risultano otto voli in partenza cancellati.

Il traffico è ripartito alle 12.00.

Sacbo, gestore dello scalo bergamasco, si limita a parlare di «un inconveniente verificatosi sulla via di rullaggio, le cui cause sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine».

L’incidente ha coinvolto un velivolo della Volotea, che doveva decollare verso l’aeroporto delle Asturie. Sul posto mezzi di soccorso e vigili del fuoco: secondo le prime informazioni ha coinvolto una persona a terra.

Il quotidiano Bergamonews ha pubblicato un’immagine del piazzale (in apertura di questo articolo) con i mezzi intorno all’aereo Volotea.

Sempre Bergamonews riporta che “secondo fonti aeroportuali l’uomo al volante sarebbe entrato in contromano alla rotonda. Avrebbe aperto la portiera dell’auto, dopo essere sceso avrebbe iniziato a correre. Dei poliziotti hanno capito che qualcosa non andava e uno di loro lo avrebbe inseguito. Quando ha varcato l’area arrivi, l’uomo avrebbe spinto una porta di sicurezza che andava direttamente in pista”.

Potrebbe trattarsi di un atto volontario.