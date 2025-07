Un nuovo ponte per il Parco della città di Cassano, Regione ci mette 120mila euro

A Cassano Magnago arriverà un contributo di 120mila euro da Regione Lombardia per la realizzazione di un nuovo ponte in legno che collegherà il Parco di Città con il Parco di via Sansovino, verso via Garibaldi.

Il progetto prevede inoltre il prolungamento della pista ciclabile dall’attuale punto di arrivo – il ponticello di via Bramante – fino a via San Pio X, offrendo così ai cittadini ulteriori opportunità per muoversi in modo sicuro, ecologico e salutare.

Si tratta di un intervento che completa e valorizza ulteriormente il Parco di Città, rappresentando un passo significativo verso il miglioramento della qualità della vita a Cassano Magnago e nei comuni limitrofi.

«In qualità di sindaco – dice Pietro Ottaviani – desidero esprimere la mia più sincera gratitudine al Consigliere Regionale di Forza Italia Giuseppe Licata, per il suo contributo decisivo nell’ottenimento di questo finanziamento, reso possibile grazie a un emendamento specifico da lui presentato nell’ambito dell’assestamento del bilancio regionale approvato la scorsa settimana.

«Questo risultato dimostra l’importanza della collaborazione tra Amministrazione Comunale e Regione, e testimonia come il lavoro congiunto possa tradursi in concreti benefici per la comunità. Il supporto di Regione Lombardia ha infatti permesso di finanziare un’opera che, altrimenti, non sarebbe stata realizzabile».