Un nuovo reparto gastronomia da scoprire: TIGROS rinnova a Solbiate Arno

È stato completamente rinnovato il reparto gastronomia del supermercato TIGROS di Solbiate Arno. Un ambiente moderno, curato e pensato per rendere la spesa quotidiana più semplice e piacevole, sia al banco servito che nella formula take away.

Qualità e convenienza a portata di mano

Nel nuovo reparto è possibile trovare oltre 100 formaggi e 50 salumi selezionati tra le migliori eccellenze italiane DOP e IGP. In evidenza ci sono anche oltre 100 prodotti della linea “Convenienza Sempre garantita TIGROS”, una selezione che punta a offrire qualità a prezzi accessibili.

Il banco gastronomia propone numerosi salumi già confezionati, pronti da portare in tavola dove e quando si vuole, oltre a una ricca gamma di piatti pronti, preparati nella cucina interna del punto vendita.

Piatti pronti e idee per il pranzo

L’offerta include tante soluzioni per chi cerca un pasto veloce ma gustoso. Tra le proposte: insalate di farro con quartirolo, fregola con feta e verdure, oppure piatti della tradizione mediterranea, tutti pensati per chi non vuole rinunciare al gusto nemmeno quando ha poco tempo.

Un servizio attento e un’ampia scelta

TIGROS punta anche sul servizio, con personale attento e disponibile, e su un assortimento che soddisfa esigenze diverse, dal pranzo veloce alla spesa settimanale per tutta la famiglia. Il nuovo allestimento del reparto rende più semplice orientarsi tra le proposte e garantisce un’esperienza di acquisto più confortevole.