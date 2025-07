Un tuffo negli Novanta: a Besano arriva il tour “Sarà perché ti amo”

Sabato 26 luglio a Besano uno spettacolo completamente gratuito farà rivivere a tutti la magia e le emozioni della migliore musica degli anni 90 e 2000. Il Comune di Besano organizza infatti una serata, con inizio dalle ore 18, per catapultare il pubblico nell’epoca delle Spice Girls, dei Lunapop e degli Eiffel65.

Dalle ore 18 saranno presenti anche alcuni truck che sforneranno hamburger e pulled pork targati Birrificio in Mostra di Induno Olona, ma non solo, anche panini, dolciumi, birra e la Pizza, cotta a legna nell’Apepizza di Verowheat.

Dalle 20 al via l’animazione sul palco, con dj set, spettacolo video-animato e coreografico.

L’accesso all’area è completamente gratuito grazie all’organizzazione diretta del Comune di Besano, che ha voluto creare una serata in piazza che puntasse ad un pubblico ampio e variegato, con tanta voglia di divertirsi e tornare giovane per una sera.

“Sarà perché ti amo” è il nome della manifestazione che si svolgerà in centro a Besano, in piazzale Concordia. Il format sta attraversando in tour l’Italia, e alla fine di luglio arriverà anche in Valceresio.

