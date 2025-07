Un weekend in movimento a Rovate con la “Festa dello Sportivo”

Dopo tanti anni, la tradizione continua: venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 luglio 2025 torna all’Oratorio di Rovate la tanto attesa Festa dello Sportivo, organizzata dalla ASD Polisportiva Rovatese, che quest’anno celebra il 45° anniversario dalla fondazione, oggi presieduta da Roberta Marchesini.

Il programma si apre venerdì sera con la storica StraRovate, giunta alla sua 28ª edizione: una corsa podistica non competitiva di circa 5 km immersa nei sentieri del Parco RTO. Il via è previsto alle 20:00 per i più piccoli e alle 20:30 per tutti gli altri. A seguire, serata musicale live con la Bruce Springsteen Tribute Band “The Riverside”, preceduta dalle premiazioni. Lo stand gastronomico sarà attivo dalle 19:00 nella rinnovata area ristoro “La Baracca”.

Sabato 5 luglio si comincia alle 18:00 con la partita delle “Vecchie Glorie Rovatesi”, seguita alle 20:00 dalla grande serata anni ’80, vera novità dell’edizione 2025: il cuore della festa si sposta nella via principale del paese con cena a tema e musica a cura di DJ Chicco. Alle 21:30, atteso Flash Mob di batteristi e percussionisti che si esibiranno sulle note di “L’ombelico del mondo”.

Domenica 6 luglio sarà invece la giornata dedicata al benessere, alla famiglia e alla comunità. Si parte alle 9:45 con la Santa Messa dello Sportivo, seguita alle 10:00 dalla Fitness Walk, camminata musicale con cuffie wireless. Dalle 12:00, stand gastronomico aperto per il pranzo alla romana. Il pomeriggio si animerà con partite libere di volley, l’amichevole Genitori vs Figli U12 e, alle 19:00, la serata danzante con la scuola di ballo “Number One”, per chiudere in allegria questa tre giorni di festa e sport.

Un’occasione imperdibile per ritrovarsi, condividere e rendere omaggio alla lunga storia di una società sportiva che continua a essere punto di riferimento per Rovate e dintorni.