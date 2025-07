“Una Luce”, l’esposizione tra disegno e parola che illumina Porto Ceresio

Un’esperienza che unisce poesia, pittura e riflessione interiore: arriva a Porto Ceresio, presso la Palazzina Luraschi della Biblioteca Comunale, la mostra “Una Luce”, personale dell’artista An?siA. L’esposizione sarà visitabile dal 25 luglio al 3 agosto, con un vernissage speciale previsto per venerdì 26 luglio dalle ore 16.00 alle 22.00.

“Una Luce” è un progetto artistico che nasce dal desiderio di esplorare il senso dell’esistenza umana, mettendo in dialogo passato e presente, dolore e rinascita. Come scrive l’artista, si tratta di “un evento dalle piccole confidenze”, dove il cuore dell’uomo si apre in un sussurro. La mostra intreccia discipline diverse come disegno, pittura e poesia, creando una narrazione simbolica, spirituale e personale.

Un viaggio artistico tra visione e rivelazione

L’esposizione racconta un cammino interiore, un momento di rottura e di liberazione: “Due degli occhi più commossi”, si legge tra le righe di presentazione. L’opera visiva, curata da An?siA con grafiche di Macchi Lucrezia e fotografie di Gabriele Brusa, è immersa in un’atmosfera sospesa, che invita il visitatore a lasciarsi attraversare dal non detto.

Durante il vernissage del 26 luglio, dalle 16 alle 22, saranno presenti anche gli artisti Michele Plasmati e Ronny Lopez, che accompagneranno il pubblico in una dimostrazione collettiva di arti visive e performative.

Orari di apertura

Dal 25 luglio al 3 agosto: 09:00–12:30 / 14:00–22:00

Domenica: 14:30–22:00

L’evento è ospitato dalla Biblioteca Comunale e patrocinato dal Comune di Porto Ceresio, con il supporto dell’Atelier Silvestro Arzani.