Una marcia nel castello dei comboniani a Venegono Superiore per dire che 80 anni di minaccia nucleare sono troppi

“Ora basta! 80 anni di minaccia nucleare sono troppi!”. È con questo messaggio forte che sabato 19 luglio 2025 alle 16.30, si terrà un momento di mobilitazione e riflessione presso il Castello dei Missionari Comboniani di Venegono Superiore (via delle Missioni 12), in occasione dell’anniversario del primo test atomico, il cosiddetto “Trinity”, avvenuto nel deserto del New Mexico nel 1945.

L’iniziativa è promossa da “Abbasso la guerra”, “Mondo senza guerre e senza violenza” e il “Centro di documentazione Abbasso la guerra”, che riaffermano con forza l’urgenza di una messa al bando totale delle armi nucleari.

Il ritrovo prevede un cammino simbolico che condurrà i partecipanti al Ginkgo Biloba piantato otto anni fa nel parco del Castello: un albero cresciuto da un seme sopravvissuto al bombardamento di Nagasaki, divenuto simbolo di resistenza e speranza. La commemorazione si inserisce in un più ampio contesto di impegno civile e disarmo globale. Per informazioni è possibile contattare: abbassolaguerra@gmail.com