Una nuova stagione all’insegna della cultura al Teatro Sociale Delia Cajelli di Busto Arsizio

L’Impresa Sociale è felice di annunciare ufficialmente la riapertura del Teatro Sociale Delia Cajelli di Busto Arsizio per la stagione 2025/2026. Dopo un lungo periodo di inattività, il teatro si prepara a riprendere il suo ruolo di protagonista nella vita culturale della città, con una programmazione ricca e variegata.

A guidare il progetto di rilancio del teatro, affiancando l’amministratore unico Matteo Cecchetti, sarà Federico M. Zanandrea, un professionista con una consolidata esperienza nella gestione di teatri e spazi culturali. Zanandrea si occuperà della gestione artistica e organizzativa, portando una visione rinnovata e una pluralità di offerte.

Questa collaborazione segna l’inizio di una nuova fase per il Teatro Sociale Delia Cajelli, che mira a rafforzare il suo legame con il territorio e con le istituzioni locali. L’amministrazione comunale di Busto Arsizio e l’Assessorato alla Cultura hanno infatti attivamente contribuito al processo di rilancio del teatro, favorendo un dialogo costruttivo che ha dato vita a una collaborazione proficua per la valorizzazione del teatro come centro culturale cittadino.

La presentazione ufficiale della stagione 2025/2026 si terrà ad inizio settembre 2025, durante una conferenza stampa dedicata. In questa occasione verranno svelati nel dettaglio gli spettacoli in programma, gli ospiti, le linee guida della nuova direzione artistica e gli abbonamenti. La stagione prenderà il via a fine novembre 2025 e offrirà una proposta multidisciplinare, che comprenderà prosa, musica, one man show, cabaret, teatro comico e divulgazione.

L’incontro di settembre sarà anche l’occasione per lanciare ufficialmente la ripresa delle attività della Scuola di Teatro, un progetto che si propone di coltivare il talento e la passione per le arti sceniche tra i giovani.

Matteo Cecchetti sottolinea «l’importante attività svolta in questi mesi per effettuare una ricognizione approfondita dello stato della struttura, al fine di individuare gli interventi più urgenti e necessari per garantire adeguamenti amministrativi e funzionali. L’obiettivo è restituire alla città un teatro sempre più accogliente, efficiente e in grado di soddisfare le esigenze artistiche e formative del pubblico».

Grazie all’impegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto, nei prossimi mesi partiranno importanti interventi di manutenzione e aggiornamento dell’impiantistica del teatro, per renderlo al passo con le moderne esigenze tecniche.

L’Impresa Sociale desidera esprimere il proprio ringraziamento alla Fondazione Comunitaria del Varesotto e a tutte le realtà, istituzioni e persone che stanno rendendo possibile il ritorno alla piena funzionalità del Teatro Sociale Delia Cajelli. Con questo rilancio, l’Impresa Sociale punta a restituire al territorio di Busto Arsizio e all’intero panorama culturale italiano un punto di riferimento culturale di grande valore.