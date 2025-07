“Una palestra a cielo aperto” per adulti e anziani nel Parco Altomilanese

Immergiti nel benessere e nella socialità con “Una Palestra a Cielo Aperto” 2025 al Parco Alto Milanese. L’attesissima iniziativa, frutto della collaborazione tra il Consorzio Parco Alto Milanese e il CSK Busto Arsizio A.S.D., affiliato Uisp (Unione Italiana Sport Per tutti), torna per la sua ventesima edizione, promettendo un’estate all’insegna dell’attività fisica e del divertimento per adulti e anziani. La partnership con Uisp, da sempre sinonimo di sport accessibile e inclusivo per tutti, rafforza il messaggio di benessere e partecipazione sociale dell’evento.

L’entusiasmo è alle stelle: la presentazione di “Una Palestra a cielo aperto” al Parco Alto Milanese ha registrato oltre 100 presenze, numeri mai visti nei vent’anni precedenti di questa iniziativa decana delle attività all’aperto. Per la prima volta, la gestione è a totale carico di CSK Busto Arsizio, che guiderà il progetto anche per i prossimi tre anni, in linea con i valori promossi da Uisp.

Presente al completo il consiglio di amministrazione del PAM, con il presidente Flavio Castiglioni e i consiglieri Davide Turri e Federico Radice, tutti entusiasti per una partenza così “a razzo” e con numeri record.

Quest’anno, il progetto punta a rivitalizzare il corpo e la mente, offrendo un’opportunità unica per praticare sport all’aria aperta nel cuore verde che abbraccia Busto Arsizio, Legnano e Castellanza. Ma non è solo questione di muscoli: “Una palestra a cielo aperto” è un antidoto contro l’isolamento sociale, specialmente per i nostri anziani che, complice la partenza dei familiari per le vacanze e la chiusura dei centri ricreativi, possono sentirsi più soli e preda di stati di disagio come depressione e ansia a causa della calura estiva che rende invivibili i centri cittadini.

Qui si promuove l’incontro, si combattono ansia e depressione e si favorisce una cittadinanza attiva, dove ognuno è protagonista nell’uso di questo spazio, diventando responsabile nell’utilizzo e aiutando a mantenere un giusto decoro dell’area verde. Il motto del CSKBA, «uno sport per tutti, nessuno escluso», riassume perfettamente la filosofia inclusiva dell’iniziativa, forte di oltre trent’anni di esperienza nel promuovere il benessere psico-fisico e in piena sintonia con la missione della Uisp. È universalmente riconosciuto come una costante attività motoria sia un mezzo fondamentale per un invecchiamento attivo sotto il profilo della salute psico-fisica.

Gli istruttori esperti del CSK, con la loro professionalità garantita anche dalla vicinanza ai principi Uisp, saranno pronti a coinvolgere tutti con attività mattutine e pomeridiane, creando gruppi omogenei in base alle abilità fisiche. Il programma è ricco e variegato, pensato per soddisfare ogni esigenza: dalla classica ginnastica dolce a discipline orientali come Yoga e Tai Chi Chuan, fino alla grande novità del 2025: il Walking football.

Non mancherà poi il progetto “Anziano più sicuro”, dedicato alla prevenzione delle cadute. Le attività di Yoga, Tai Chi, già confermate, avranno quest’anno una cadenza settimanale. La ginnastica dolce è stata confermata con più possibilità di giorni e orari. E come chicca finale, i corsi dedicati a persone fragili, in particolare ai gruppi di Parkinson e Solidarietà familiare di Castellanza. Per qualsiasi informazione: 338 7335061 o info@cskbustoa.it.