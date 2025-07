Una passeggiata dopo il tramonto nel Parco del Lura per famiglie a Lomazzo

Parte dalla nuova passerella ciclopedonale in via Resogone, a Lomazzo, la Passeggiata dopo il tramonto nel Parco del Lura per bambini e famiglie.

Promossa dalla cooperativa Koiné per la serata di venerdì 18 luglio 2025, dalle ore 21 alle 22.30, l’iniziativa consiste in una cammintata “a tappe” tappe verso i Prati del Ceppo.

Ad ogni tappa la lettura di un brano del libro “Noi del Lura” di Giuseppe Guin, con prove giocose a tema per scoprire la natura del Parco del Lura divertendosi, al calar della sera.

La partecipazione all’iniziativa è per tutti gratuita, ma è necessaria la prenotazione sul sito del Parco a QUESTO LINK.