Una raccolta fondi per un’ambulanza in ricordo di Eleonora, portata via dal tumore

Eleonora Dal Bosco era una bimba allegra, solare e altruista. A Leggiuno, dove abitata insieme alla sua famiglia, era conosciuta da tutti e tutti le volevano bene. Oggi Eleonora non c’è più, nel marzo 2020 ha perso la vita a causa di un tumore. Per esaudire il suo desiderio più grande, i genitori Diego e Laura hanno deciso di aprire una raccolta fondi per comprare un’ambulanza.

Un addio improvvisa

Eleonora aveva sei anni quando è arrivata la diagnosi: glioma del ponte mediano del tronco encefalico. Un tumore molto aggressivo, che ha costretto Eleonora a venire ricoverata all’Istituto nazionale dei Tumori di Milano. Nonostante le cure dei medici, però, non c’è stato nulla da fare ed Eleonora se ne è andata nel marzo del 2020, ad appena due mesi dalla diagnosi e poco dopo aver compiuto sette anni in una stanza d’ospedale.

«A causa della pandemia di Covid – racconta Laura – non è stato possibile neppure fare il funerale. Abbiamo potuto ricordare Eleonora con una cerimonia all’oratorio di Leggiuno solo il 18 luglio».

Un’ambulanza per grandi e piccoli

Eleonora adorava le ambulanze. Da grande avrebbe voluto guidarne una. Anche nel momento più difficile, Eleonora ha voluto pensare agli altri e prima di andarsene ha chiesto ai suoi genitori di comprare un’ambulanza per le piccole emergenze dei bambini.

Diego e Laura hanno quindi deciso di fondare il comitato L’Ambulanza di Eleonora e nell’estate del 2025 hanno lanciato una raccolta fondi per sostenere le spese necessarie all’acquisto di un’ambulanza attrezzata sia per i bambini che per gli adulti destinata alla Sos dei Laghi di Travedona Monate.

«Eleonora – spiega Laura – amava il Piccolo principe e l’ambulanza sarà decorata a tema».

Come sostenere la raccolta fondi

È possibile contribuire alla raccolta fondi con un bonifico al conto corrente intestato al comitato a questo codice IBAN:IT69R0538750370000004427364.

La raccolta fondi è organizzata col supporto dei Comuni di Laveno Mombello, Leggiuno e Sangiano. Nel giro di un mese sono già arrivate diverse donazioni e tante realtà del territorio si sono impegnate per dare il loro contributo.

I prossimi eventi del comitato L’Ambulanza di Eleonora

Sabato 12 e domenica 13 luglio, il comitato L’Ambulanza di Eleonora sarà presente alla festa della Sos dei Laghi al Parco Berrini di Ternate con un banco per chiunque voglia saperne di più sulla raccolta fondi o voglia contribuire con un’offerta.

Sabato 26 luglio, invece, a Villa Frua a Laveno Mombello si terrà la Cena in bianco organizzata dall’associazione Che Bolle insieme alla Pro Loco di Laveno Mombello. Il ricavato della serata sarà versato alla raccolta fondi per l’acquisto dell’ambulanza.