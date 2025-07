Una rotonda sul lago: a Porto Ceresio un’opera per la sicurezza stradale ma anche un visione per il futuro del territorio

Una rotonda che non è solo un’opera per la sicurezza stradale. La nuova rotatoria inaugurata questa mattina a Porto Ceresio «è uno sguardo al futuro, a una nuova idea del nostro paese e della fruizione di questo territorio». Così, il sindaco Marco Prestifilippo, ha presentato l’intervento completato nei giorni scorsi e oggi ufficialmente inaugurato all’intersezione tra via Mazzini e la statale 344.

L’opera, che regola un incrocio più volte teatro di incidenti, mette in collegamento due punti centrali del paese – la ferrovia e l’approdo della navigazione Laghi – con il tracciato ciclopedonale che, partendo proprio da Porto Ceresio, in un futuro non lontano permetterà di percorrere tutta la Valceresio in bicicletta o a piedi in sicurezza. Ora la pista ciclabile arriva da Porto Ceresio a Bisuschio, con tratti a Induno Olona e Arcisate, ma la progettazione negli altri comuni sta avanzano.

L’intervento ha visto un investimento di 250mila euro da parte di Regione Lombardia (che ha versato circa il 90% del costo) e della Comunità Montana del Piambello, e di 140mila euro da parte del Comune di Porto Ceresio per le opere di collegamento con la ciclopedonale e gli interventi accessori.

Un nuovo ingresso per Porto Ceresio

«Oltre ad essere un elemento importante per la sicurezza stradale soprattutto di ciclisti e pedoni, la rotonda segna anche un cambio di visione per chi arriva a Porto Ceresio – ha aggiunto Prestifilippo – Perché mette ordine all’ingresso del paese per chi arriva la Lavena Ponte Tresa e dà il senso di entrare in un centro urbano. Inoltre qui sono in arrivo altre opere che cambieranno aspetto e faranno guadagnare a Porto Ceresio un pezzo in più di territorio bello e fruibile, sia dai residenti che da parte dei turisti». L’accenno è al progetto di riqualificazione del tratto finale del demanio ferroviario, ora incolto e inutilizzato, che diventerà un’area verde dedicata al fitness, con alberi e un percorso benessere con attrezzi a disposizione di tutti.

«Oltre a Comunità montana e Regione Lombardia voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato a questa opera, dagli uffici tecnici della Comunità montana e del Comune, alle ditte che sono intervenute al progettista Mauro Dozio, che in un sabato di inizio mandato ha fatto nascere l’idea di quest’opera che dopo tre anni e mezzo oggi vede luce e che sarà l’inizio di un importante rivoluzione urbanistica per Porto Ceresio».

L’idea di un territorio da scoprire con lentezza

All’inaugurazione erano presenti anche il consigliere regionale Emanuele Monti, il project manager di Camera di Commercio Giovanni Martinelli, il il presidente della Comunità Montana del Piambello Paolo Sartorio e la vicepresidente Debora Lonardi, che ha una delega specifica al Sito Unesco del Monte San Giorgio, di cui Porto Ceresio è una delle porte di accesso.

«Questa rotatoria è l’innesto a lago di tutto il sistema cicloturistico della Comunità montana e crea un accesso in sicurezza degli snodi ferroviario e della navigazione che ci porterà verso l’alta valle – ha detto Sartorio – Anche sull’altra valle, la Valganna Val Marchirolo si stanno operando manutenzioni straordinarie della rete ciclopedonale, perché c’è proprio una visione di insieme di tutta la rete cicloturistica del territorio del Piambello. Una rete che assomma ormai a 25 chilometri e ci mancava proprio l’innesto su questo ramo del lago Ceresio. Grazie al bando regionale “I laghi in bicicletta” questo intervento si inserisce nel disegno complessivo per lo sviluppo del cicloturismo sia di Provincia che di Camera di Commercio e abbiamo potuto implementare un sistema che sta avendo sempre maggiore successo per il nostro territorio». Un territorio, è stato sottolineato, che merita di essere scoperto in tutta la sua bella con la libertà e la lentezza che solo le due ruote possono offrire.