Una settimana a 35 gradi con temporali serali anche sulla provincia di Varese

Caldo soffocante già dal mattino, l’afa che cresce nel corso della giornata fino ad arrivare allo zenit nel pomeriggio quando a coprire il tutto arrivano le nuvole, la cappa che si intensifica, cielo scuro, fulmini e tuoni, precipitazioni forti, e poi ritorno del sereno.

Ieri, lunedì, è andata così. Ma le previsioni del Centro geofisico prealpino promettono giornata fotocopia almeno fino a mercoledì con temporali serali in agguato in realtà per il resto della settimana, con possibilità però più concrete sulle alpi e attenuazione del caldo a partire da sabato.

LA SITUAZIONE

L’alta pressione che risale dal N-Africa fino all’Europa occidentale, con prolungata ondata di calore dall’11 giugno, si indebolisce lungo le Alpi con transito di alcuni temporali pomeridiani. Il calo delle temperature sarà però modesto in pianura. Probabilmente più marcato nel fine settimana se sarà confermato l’arrivo di una perturbazione atlantica.

LE PREVISIONI

Per oggi, martedì, tempo soleggiato e caldo. Nel pomeriggio annuvolamenti cumuliformi sui rilievi con temporali su Alpi e Prealpi, raramente in pianura. Temperature: massime a 35 gradi, minime 24

Mercoledì “soleggiato. Al mattino qualche nuvola irregolare. Nel pomeriggio temporali su Alpi e Prealpi, occasionalmente fino in pianura in serata. Temperature massime in leggero calo ma clima più afoso“.

Il 3 luglio, giovedì, ancora assolato e molto caldo. Qualche temporale di calore pomeridiano sulle Alpi, in particolare Valtellina e Orobie, temperature sempre molto elevate, specialmente la notte

TENDENZA

Venerdì 4 luglio: bel tempo estivo. Debole rischio di temporali montani tra pomeriggio e sera. Massime stazionarie 32/35°C. Sabato 5: soleggiato in pianura ma variabile su Alpi e Prealpi con maggiore tendenza temporalesca. Inizio del calo delle temperature.