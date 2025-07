Un’altra serata trionfale alla Ruota della Fortuna per la concorrente Mariacristina Volterri da Ispra

Martedì 22 luglio, Mariacristina Volterri da Ispra ha conquistato ancora una volta il pubblico e il palco di La Ruota della Fortuna, il celebre game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti.

Dopo la vittoria di ieri, la varesina si è confermata campionessa, aggiudicandosi un altro premio straordinario: 27.600 euro, grazie a un’altra brillante performance e all’estrazione di un fantastico Jolly. Ma non è tutto: Mariacristina ha vinto anche un secondo viaggio alle Maldive, raddoppiando così la sua fortuna.

Con questa vittoria, il totale del montepremi vinto dalla campionessa varesina tra ieri e oggi ammonta a ben 46.200 euro. Un risultato straordinario che segna un momento storico per Mariacristina, la cui partecipazione alla trasmissione sta conquistando l’affetto e il supporto dei telespettatori, in particolare della sua comunità di Ispra, che la segue con grande entusiasmo.

La performance impeccabile della campionessa non è solo un trionfo economico, ma anche un simbolo di determinazione e abilità. In ogni puntata, Mariacristina ha dimostrato di avere non solo una grande preparazione, ma anche un incredibile spirito di gioco che le ha permesso di superare con successo ogni difficoltà.