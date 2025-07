“Un’area cani al Parco Molina”: a Varese parte la petizione dei residenti di Via Brunico

Un angolo del Parco Molina trasformato in un’area cani, per dare ai tanti cani del quartiere uno spazio sicuro dove correre liberi. È questa la proposta avanzata da alcuni residenti di via Brunico, in zona Belforte a Varese, che hanno lanciato una petizione su Change.org per chiedere l’intervento del Comune.

A farsi portavoce dell’iniziativa è Miriam Lamparelli, che sottolinea come «Il Parco Molina è uno spazio amato da molti residenti e potrebbe facilmente ospitare una zona sicura e attrezzata per i cani. Un’area cani non solo offrirebbe un ambiente protetto per gli animali domestici, ma promuoverebbe anche la socializzazione tra gli abitanti del quartiere, contribuendo a rafforzare il senso di comunità e toglierebbe dal degrado una parte del parco che oggi è inutilizzata e trascurata. Inoltre, un’area cani ben progettata rispetterebbe le norme di sicurezza e igiene, mantenendo il luogo piacevole per tutti i visitatori».

L’appello è rivolto alle autorità comunali: l’obiettivo è semplice, ma concreto, cioè quello di offrire un’area delimitata e sicura per gli animali, promuovere la socialità tra residenti e contrastare il degrado in un tratto poco valorizzato del parco.

«Statistiche dimostrano che le aree cani contribuiscono a migliorare la qualità della vita degli animali e dei loro proprietari, riducendo lo stress e incentivando l’attività fisica – continua la petizione – In altre città ed anche nella nostra ove queste aree sono già presenti, questi spazi si sono rivelati fondamentali nel migliorare la convivenza tra chi possiede un cane e chi no, riducendo possibili conflitti e, soprattutto, incidenti».

La petizione è online e può essere firmata da chiunque voglia sostenere questa piccola ma significativa battaglia nel quartiere varesino, che fino ad oggi ha ottenuto 246 firme.