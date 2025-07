Un’estate insieme, a prendersi cura del parco: il “Campus ecologico” nei paesi lungo il Lura

Un gruppo di adolescenti si ritrova ai margini di una cittadina e, in bici, va nel bosco. Ad attenderli, una giornata insieme, ma anche l’impegno a prendersi cura del parco.

È accaduto per quattro settimane, in quattro diversi Comuni di una zona divisa tra Comasco, Varesotto e Milanese. Tenuto insieme dal corridoio verde del Parco del Lura, che ha proposto le attività tra Bregnano, Cermenate, Garbagnate Milanese e Saronno.

Il “Campus ecologico” coinvolge ragazzi e ragazze dai 13 ai 17 anni e prevede attività di volontariato e di educazione ambientale. Avviato nel 2007 in collaborazione con il Comune di Saronno e Informagiovani, è arrivato quest’anno alla diciottesima edizione ed è organizzato dal Parco del Lura e dalle amministrazioni comunali di Bregnano, Cermenate, Garbagnate Milanese e Saronno.

Nelle quattro settimane organizzate quest’anno, hanno preso parte all’attività 67 ragazzi e ragazze dai Comuni di Saronno (settimane del 16 e 23 giugno), Bregnano e Cermenate (settimana del 30 giugno) e Garbagnate Milanese (settimana del 7 luglio).

I gruppi sono stati coinvolti in lavori di sistemazione nel Parco e negli spazi comunali. I partecipanti si sono dedicati alla manutenzione delle piste ciclabili e degli arredi in legno ed alla raccolta dei rifiuti: sono stati interessati il parco urbano di Saronno, il parco di via Europa a Caronno Pertusella, il Roccolo e il corridoio ecologico di Cermenate.

I lavori hanno anche riguardato anche alcuni spazi comunali, come gli orti urbani e il centro diurno integrato di Garbagnate e il parco Aquilone di Saronno.

Durante le settimane, i ragazzi e le ragazze sono stati guidati dagli educatori ambientali di Koinè cooperativa sociale: si sono spostati in bicicletta nei vari luoghi “di lavoro” individuati ed hanno partecipato anche ad attività di educazione ambientale, come orienteering e giochi di conoscenza del Parco, e momenti di “citizen science”.

A fronte delle attività svolte, e per valorizzare l’impegno messo in campo dai partecipanti, al termine delle diverse settimane le amministrazioni comunali coinvolte hanno donato ai ragazzi e alle ragazze un buono spendibile in alcuni esercizi commerciali del territorio.

Una forma di restituzione del valore pubblico. Mentre il progetto del Campus punta ad aumentare, tra gli adolescenti, la sensibilità riguardo al bene pubblico e il senso di responsabilità.