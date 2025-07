Va via dal ristorante a Verbania senza pagare ma dimentica il cellulare sul tavolo

Nel primo pomeriggio di lunedì gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Volanti della Questura di Verbania sono intervenuti a seguito della segnalazione di un ristoratore di Intra che dopo aver fornito il pranzo a due ragazzi stranieri, poco più che ventenni, ha visto gli stessi allontanarsi senza pagare il conto.

Tuttavia, uno dei due ha dovuto fare ritorno all’interno del ristorante perché aveva dimenticato sul tavolo il cellulare. All’arrivo nel locale gli agenti hanno trovato solo uno dei due ragazzi che, non solo si rifiutava di pagare il conto ma ha anche fornito agli stessi false generalità nel tentativo di eludere, in qualche modo, il controllo a suo carico.

Accompagnato in questura il ragazzo è stato fotosegnalato e compiutamente identificato. Si è appurato come egli avesse già a suo carico diversi precedenti anche per reati contro il patrimonio.

Il ragazzo è stato così denunciato per aver fornito false generalità agli agenti.