Valle Olona in bicicletta: domenica 13 luglio la prima escursione sulle orme della famiglia Castelbarco

Parte da Rescalda il nuovo ciclo di visite gratuite promosso dai Parchi Insubria-Olona in collaborazione con Archeologistics. Sei appuntamenti fino a novembre alla scoperta del territorio

Prenderà il via domenica 13 luglio alle ore 9.30 da Rescalda, con un’escursione dedicata alla famiglia Castelbarco, la terza edizione del programma di escursioni gratuite in bicicletta promosso dai Parchi ATE Insubria-Olona, in collaborazione con Archeologistics, impresa sociale attiva nella valorizzazione del patrimonio culturale della provincia di Varese.

Il progetto si intitola “L’Olona in bicicletta. Tante storie, senza fretta” e prevede sei appuntamenti, distribuiti tra luglio e novembre, alla scoperta di storie, monumenti e paesaggi lungo il fiume Olona e nei territori limitrofi. Le visite sono pensate per un pubblico ampio, con percorsi facili o di media difficoltà, da affrontare con mountain bike o biciclette da turismo, in base al tracciato.

Il primo appuntamento: nel Bosco del Rugareto

Il percorso inaugurale del 13 luglio si snoderà nell’anello del Bosco del Rugareto, toccando la Cascina Visconta, la Chiesa della Madonna della Neve con affreschi recentemente restaurati, e il Castello Visconti-Castelbarco con il suo oratorio privato. La distanza da percorrere sarà di 15 chilometri, su fondo sterrato, per un’escursione di circa tre ore, adatta a mountain bike.

Le prossime date

27 luglio: da Torba a Fagnano Olona sulle orme dei Visconti

31 agosto: tra Mozzate e Lurago Marinone lungo la Strata Rossa

21 settembre: da Appiano Gentile a Castelnuovo Bozzente

19 ottobre (pomeridiana): alla Festa delle Castagne di Tradate

2 novembre: aree umide di Beregazzo e Santuario di Oltrona San Mamette

Un’opportunità per conoscere il territorio in modo lento, sostenibile e partecipato, accompagnati da esperti del patrimonio storico-artistico e ambientale locale.

Per chi non avesse una bicicletta, Archeologistics mette a disposizione un servizio di noleggio di e-bike al Monastero di Torba: bit.ly/noleggioebike / www.archeologistics.it/servizi-educativi/noleggia-la-tua-ebike-540.html

Tutte le visite guidate sono gratuite grazie al finanziamento dei parchi Insubria-Olona. È necessario iscriversi tramite il modulo che potete trovare al link: bit.ly/olonainbicicletta2025 / https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScn4o99GbmvkAxyw_nVio7nkojKBbMiOqhboNCJ3DmgXTDq4Q/viewform