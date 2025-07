Varese candida il Palasport Oldrini al bando regionale per l’efficienza energetica

La Giunta comunale di Varese ha approvato la partecipazione al “Bando Impianti Sportivi 2025” promosso da Regione Lombardia, finalizzato alla riqualificazione e alla valorizzazione delle strutture sportive pubbliche. Il progetto scelto dall’Amministrazione riguarda il Palazzetto dello Sport “Lino Oldrini” di Piazzale Gramsci e prevede un intervento di efficientamento energetico attraverso la sostituzione completa degli infissi.

L’infrastruttura, costruita nel 1963 e ampliata nei primi anni Novanta, rappresenta un punto di riferimento sportivo per la città, in particolare per la pallacanestro. L’ampliamento ha consentito la realizzazione della corona esterna e l’inserimento di nuovi spazi, tra cui il Museo del Basket, portando la capienza complessiva a circa 5.200 posti.

L’intervento è inserito nella linea dei “grandi progetti” del bando regionale e prevede un investimento complessivo di 1.200.000 euro. Il Comune di Varese si impegna a cofinanziare il 50% dell’opera, pari a 600.000 euro, mentre il restante importo sarà richiesto a Regione Lombardia sotto forma di contributo a fondo perduto.

Il progetto esecutivo è stato redatto e validato dal responsabile unico del procedimento, architetto Alessandro Mora, ed è stato approvato in linea tecnica dalla Giunta. L’ufficio competente – l’Area Lavori Pubblici, Infrastrutture e Reti – provvederà all’invio della documentazione sulla piattaforma regionale “Bandi e Servizi”, entro la scadenza fissata per il 15 luglio 2025.

Nonostante il parere amministrativo favorevole, il parere di regolarità contabile è stato espresso in forma negativa, in quanto la spesa prevista non trova attualmente copertura nel bilancio comunale. La Giunta ha tuttavia deliberato di procedere con la candidatura, riservandosi di accettare formalmente il contributo regionale solo nel caso in cui, al momento dell’assegnazione prevista per novembre, siano reperite le necessarie risorse economiche. In assenza di queste, il Comune potrà comunicare la rinuncia al finanziamento senza incorrere in penali o vincoli contrattuali.

Visto l’approssimarsi della scadenza per la presentazione delle domande, il provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile.