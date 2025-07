Varese incassa i 4 milioni di ristorni per i frontalieri, Boldetti attacca: “Galimberti si lamenta sempre, ma è solo fortunato”

Nel Consiglio comunale di martedì scorso è stato approvato in una serata turbolenta che ha visto l’abbandono dell’aula da parte dei consiglieri di minoranza, l’assestamento al Bilancio 2025, la variazione di metà anno che fa una ricognizione su tutte le entrate e le spese del Comune.

Il consigliere di centrodestra Luca Boldetti, che faceva parte dei consiglieri che hanno abbandonato l’aula prima dell’inizio della seduta, e non ha quindi potuto intervenire direttamente in sede di votazione sull’argomento, affida ad una nota il suo commento su un argomento su cui il centrosinistra ha lungamente battagliato nell’ultimo anno, quello del ristorno dei frontalieri alla città di Varese: «Nell’assestamento di bilancio viene certificato che Varese riceverà oltre 4 milioni dai ristorni dei frontalieri – spiega nella nota Boldetti – Ricordiamo tutti le sceneggiate fatte dalla maggioranza a dicembre scorso, quando denunciavano che nel 2025 queste risorse straordinarie non ci sarebbero state. Già allora mi permisi di far notare che, nonostante le loro grida, nel bilancio i ristorni erano iscritti. Ora abbiamo avuto la conferma ufficiale: anche quest’anno, come nel 2024, Varese beneficerà di questa entrata straordinaria di oltre 4 milioni».

Queste entrate, introdotte a partire dal 2024 grazie ad una modifica legislativa approvata dal Parlamento, sono destinate per circa mezzo milione alla spesa corrente, e per il restante importo agli investimenti «Come ad esempio il piano di asfaltature che sta coinvolgendo la città – Continua Boldetti – Fino al 2023 nessun Sindaco ha mai avuto queste risorse. Galimberti è molto fortunato: prima il PNRR, poi i ristorni dei frontalieri. Queste risorse straordinarie messe a disposizione dall’Europa e dallo Stato non ci sono mai state, mentre lui ha la possibilità di utilizzarle, e lo sta facendo anche male in alcuni casi. Spero che il prossimo Sindaco di Varese abbia almeno la metà della fortuna di Galimberti nelle disponibilità di fondi nazionali ed europei per progetti e investimenti».

Il consigliere Boldetti conclude le sue riflessioni con una domanda: «Questa maggioranza continua a lamentarsi di tagli che pesano meno dell’1% della spesa corrente, e osa lamentarsi della mancata conferma dei ristorni per i prossimi anni, invece di baciarsi i gomiti per averli avuti nel 2024 e nel 2025, grazie ai quali è riuscita ad asfaltare qualche strada in più e iniziare la campagna elettorale con la farsa dei “Patti di quartiere”. Mi chiedo come facciano altri Comuni, come Busto o Monza che non beneficiano dei ristorni, ad asfaltare le strade: sono dei maghi? O semplicemente sono capaci di amministrare una città con quello che hanno a disposizione?»