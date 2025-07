Varietà pupazzi trasforma il Salone di Palazzo Estense in teatro per famiglie

Varietà pupazzi è lo spetacolo scritto e interpretato da Martin Stigol che giovedì 24 luglio alle ore 17 trasforma il Salone di Palazzo Estense a Varese in un teatro per bamobi e famiglie.

In scena una storia dal forte messaggio emotivo, inserito nel programma culturale promosso dal Comune di Varese attraverso il bando “Voglia di Teatro”.

Un viaggio nella fantasia con Agostino

Lo spettacolo si ispira al libro La trombetta di Agostino, una fiaba delicata e coinvolgente che racconta le avventure di un bambino in cerca del proprio posto nel mondo.

Tra incontri buffi e momenti di emozione, Agistino guiderà il pubblico in un viaggio che celebra la fantasia, la gentilezza e l’importanza di sentirsi accolti.

I piccoli spettatori non saranno solo osservatori di quest’avventura, ma parte attiva della narrazione, contribuendo a creare un’atmosfera di magia e condivisione.

Lo spettacolo stimola l’immaginazione dei bambini ed emoziona gli adulti, offrendo una riflessione sulla bellezza dell’infanzia e sulla ricerca della propria identità.

L’arte del racconto, unita alla poesia del teatro di figura, permette a “Varietà pupazzi” di emergere come un’occasione unica per vivere insieme un’esperienza culturale che va oltre la semplice visione passiva, incoraggiando il pubblico a riflettere e a sognare.

Info e prenotazioni

L’ingresso è libero e gratuito, ma è consigliata di prenotazione scrivendo a info@comune.varese.it oppure chiamando il numero 0332 255554.