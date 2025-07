Venegono Inferiore in festa: magia, musica e spettacoli sotto le stelle con la Notte degli artisti di strada

Dalle 18,30 a mezzanotte di sabato 5 luglio via Mauceri e piazza delle Associazioni si trasformano in un grande palcoscenico per 15 artisti di strada che animeranno la festa

Sabato 5 luglio, dalle 18.30 fino a mezzanotte, il centro di Venegono Inferiore da via Mauceri a piazza delle Associazioni si animerà con colori, suoni e magia per una serata all’insegna dell’arte e del divertimento organizzata dalla Pro loco. Più di 15 artisti tra musicisti, acrobati, saltimbanchi, giocolieri, maghi, mimi e mangiafuoco invaderanno le vie del paese con le loro esibizioni, incantando grandi e piccini con il fascino senza tempo dello spettacolo di strada.

Ad animare la Festa degli artisti di strada non solo spettacoli: ci saranno anche frittelle e zucchero filato per i più golosi e laboratori creativi a cura dell’associazione L’ABC pensati per coinvolgere bambini e famiglie in attività artistiche e manuali.

E per chi vuole gustarsi la serata diversi bar e attività commerciali del paese offriranno aperitivi e proposte gastronomiche, trasformando ogni angolo del centro in un grande salotto per stare insieme, chiacchierare e lasciarsi sorprendere dalle performance itineranti.

