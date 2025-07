“Venegono Open Air”, appuntamento con musica e street food al Parco Menotti

A Venegono Inferiore sabato 26 si balla fino a notte con la selezione musicale curata dal collettivo This is not, che porterà sul palco Bozz, Torq e Andrea Crestani

Sabato 26 luglio Venegono Inferiore ospita una serata di musica e divertimento all’aperto con “Venegono Open Air”. L’appuntamento è al Parco comunale di via Menotti, dalle 18 fino a mezzanotte, con ingresso gratuito.

La selezione musicale sarà curata dal collettivo This is not, che porterà sul palco Bozz, Torq e Andrea Crestani, per un mix di sonorità pensate per accompagnare il pubblico fino a tarda sera.

A partire dalle 18 sarà attiva anche l’area street food e cocktail corner, per gustare cibi e bevande all’aperto.

L’iniziativa è organizzata da This is not, con la collaborazione de Le Officine, Pro Loco Venegono e il Comune di Venegono Inferiore. Ingresso libero