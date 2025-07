Venerdì 11 luglio il festival “Antichi Organi” fa tappa a Campagnano con Peter Waldner

Sarà la suggestiva chiesa di San Martino in Campagnano, a Maccagno con Pino e Veddasca, a ospitare venerdì 11 luglio alle ore 21 uno degli appuntamenti del festival Antichi Organi – Patrimonio d’Europa, giunto alla sua 45ª edizione.

Protagonista della serata sarà Peter Waldner, raffinato organista originario del Tirolo, riconosciuto in tutta Europa per la sua attività concertistica e musicologica. Waldner suonerà lo storico organo Arioli e Franzetti del 1856, interpretando un programma vario e affascinante che attraversa stili e secoli: dalle “Variazioni capricciose” di Bernardo Pasquini e la “Toccata” di Alessandro Scarlatti, fino al “Concerto in Re maggiore BWV 972” di Bach (ispirato a Vivaldi), passando per Haydn, Zipoli, Franck e altri importanti autori della tradizione organistica europea.

L’ingresso è libero. Maggiori informazioni e programma completo su www.antichiorganivarese.it