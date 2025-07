Verbania, il 2 agosto nuova visita guidata alla mostra “Aria Acqua Terra”

Sabato 2 agosto alle 15 è in programma una visita guidata che accompagnerà i visitatori tra le opere contemporanee di Maura Banfo, Daniele Galliano, Andrea Massaioli e Pierluigi Pusole

Nuova occasione per scoprire la mostra “Aria Acqua Terra. Dall’ambiente al paesaggio” al Museo del Paesaggio: sabato 2 agosto alle 15 è in programma una visita guidata che accompagnerà i visitatori tra le opere contemporanee di Maura Banfo, Daniele Galliano, Andrea Massaioli e Pierluigi Pusole, in dialogo con i dipinti ottocenteschi della Pinacoteca di Palazzo Viani Dugnani.

L’arte contemporanea incontra il paesaggio

La mostra, curata da Guido Curto, è allestita in un percorso che intreccia paesaggio e natura del Lago Maggiore, con opere site specific presentate per la prima volta proprio a Verbania. L’esposizione resterà visitabile fino al 28 settembre e si inserisce tra le iniziative sostenute dalla Città di Verbania con il patrocinio di Regione Piemonte e Distretto Turistico dei Laghi e delle Valli.

A condurre la visita sarà lo storico dell’arte Stefano Martinella, che accompagnerà il pubblico anche nei depositi del vicino Palazzo Biumi Innocenti e nella collezione permanente del museo, tra Gipsoteca Troubetzkoy e Pinacoteca.

Il costo è di 8 euro con ingresso al museo incluso; la prenotazione è obbligatoria scrivendo a prenotazioni@museodelpaesaggio.it.

Focus su Andrea Pescio e la penna BIC

Nella stessa occasione sarà possibile visitare anche la temporanea “Natura Amphibia (2005-2025)” di Andrea Pescio, curata da Susanna Borlandelli e ospitata sia a Palazzo Viani Dugnani che a Casa Ceretti Laboratorio per l’Arte. La mostra raccoglie vent’anni di lavori realizzati con una tecnica insolita: disegni a penna BIC su tela e cuoio.