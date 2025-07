“Vi racconto chi ha saputo cambiare”. A Materia si parla di passioni e scelte di vita

Dalla cronaca locale ai ritratti di provincia, passando per il ciclismo e la narrativa: Lorenzo Franzetti ha scelto di raccontare il prossimo, con un’attenzione in particolare alle vite di chi ha saputo sognare e cercare un senso, anche soltanto con il lavoro quotidiano. Mercoledì 23 luglio alle 21 a Materia Spazio Libero (via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno) Franzetti presenterà “Appassionati: come trasformare quello che ti piace in una scelta di vita”, un incontro che nasce proprio da una sua rubrica su VareseNews.

Lorenzo Franzetti è un narratore e giornalista. Passione, quest’ultima, nata tra i banchi delle superiori. «La mia professoressa di inglese organizzava viaggi in Inghilterra. Suo marito era Ettore Mo, inviato del Corriere della Sera. Il fatto che una persona così vicina al mio mondo facesse quel lavoro mi ispirò moltissimo». È lì che nasce il desiderio di scrivere che si concretizza poi durante l’università, quando Franzetti sceglie di studiare Storia e contemporaneamente inizia a collaborare con giornali locali. «Scrivevo articoli mentre studiavo. Poi sono approdato anche alla Prealpina, ed è lì che ho maturato una vera consapevolezza: mi interessava il reportage, mi interessavano le persone». Nella redazione varesina nasce una rubrica in cui racconta le storie di chi incontra: volti, voci e vicende che spesso restano ai margini. È l’inizio di un metodo e di un approccio che torneranno più avanti, sotto altra forma. Il percorso giornalistico prosegue con Varesenews. Franzetti propose un’idea: seguire i grandi eventi sportivi con uno sguardo territoriale. «Andai al Giro d’Italia come inviato. Fu un’esperienza importante, da lì arrivò una proposta di lavoro come redattore fisso in una testata milanese.» Ma la crisi dell’editoria si fa sentire. «Quella testata investiva poco sul digitale. Insieme a mia moglie, ho preso una decisione difficile: ho lasciato il giornalismo a tempo pieno e ho cominciato a lavorare nell’attività di famiglia, un negozio di biciclette (un’attività storica del Basso Verbano, La bottega del Romeo, ndr)». La scrittura, e non solo quella giornalistica, non è mai uscita dalla sua vita. «La mia prima esperienza con la narrativa è nata da un blog su Varesenews, dove raccontavo la vita da pendolare. Da lì ho cominciato a scrivere un libro sulla periferia di Milano». La collaborazione con Varesenews è proseguita nel tempo in modo più sporadico, fino alla nascita di un nuovo progetto: “Quelli che. Incontri e ritratti di periferia”. Una rubrica che racconta persone comuni con storie fuori dall’ordinario. «L’idea era quella di portare il lettore nel mondo degli altri, con empatia».

Due delle tante storie raccolte in questo percorso saranno protagoniste dell’incontro del 23 luglio: sono quelle di Maura Luoni e Giorgio Bogni. Maura Luoni, ex parrucchiera, ha deciso di inseguire il sogno di diventare falconiera. Oggi vive ad Arcumeggia, dove si prende cura di rapaci e ha trasformato la sua casa in un piccolo agriturismo. «Pian piano ci sta riuscendo. Ha creato un luogo che offre emozioni forti, in connessione con gli animali.» Giorgio Bogni, invece, è un geologo con la passione per la ricerca dell’oro. «A Sesto Calende partecipava alle gare, oggi ha aperto un negozio di pietre preziose. Ha trasformato un interesse personale in un’attività vera e propria.» Franzetti osserva queste storie con attenzione e rispetto. «Queste persone vivono vite ai margini dei riflettori, ma piene di significato. Raccontarle significa restituire valore alla provincia, alla fatica, alla passione silenziosa».

Ingresso gratuito. La serata è organizzata da Anche Io Aps.