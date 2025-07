Viggiù ospita a Villa Borromeo il concerto dell’Ensemble barocco “Benedetto Marcello”

Domenica 27 luglio, l’affascinante Villa Borromeo di Viggiù ospiterà il concerto “Il mandolino classico”, uno degli appuntamenti più attesi della rassegna musicale itinerante “Interpretando Suoni e Luoghi”, la rassegna promossa dalla Comunità Montana del Piambello, con la

Comunità Montana delle Valli del Verbano.

L’evento avrà luogo alle 18 e vedrà esibirsi l’Ensemble Barocco “Benedetto Marcello”, composto da Gianfranco Lupidii e Luca Matani ai violini, Ettore Maria del Romano al clavicembalo e Francesco Mammola come solista al mandolino.

Un viaggio nel repertorio barocco italiano

Il concerto esplorerà un vasto repertorio del XVIII secolo, con brani di celebri compositori come Vivaldi, Sammartini, Giuliani e Michele Mascitti. L’Ensemble Barocco “Benedetto Marcello” si distingue per la sua ricerca musicale, concentrandosi su composizioni rare, molte delle quali eseguite per la prima volta in tempi moderni.

L’appuntamento con la musica sarà preceduto da una visita guidata ai Musei Viggiutesi, con ritrovo alle 16:00 presso il Museo Butti di Viggiù. Quest’anno, la rassegna musicale pone l’accento sul tema dell’acqua, un elemento centrale nella tradizione artigianale e artistica di Viggiù. I visitatori potranno scoprire come l’acqua ha influenzato il lavoro degli scultori locali, che hanno realizzato numerose fontane che ancora oggi abbelliscono città in tutta Europa.

Un talento da scoprire: Francesco Mammola

Il concerto vedrà la partecipazione del giovane e talentuoso Francesco Mammola, considerato uno dei migliori mandolinisti al mondo. Nato nel 1989 a Castel di Sangro, Mammola ha ottenuto numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali, tra cui il prestigioso Premio Nazionale delle Arti “Claudio Abbado”. Il suo talento è stato apprezzato in numerosi concerti internazionali, dai teatri di New York e Londra alle sale da concerto di Roma, Milano e Berlino.

Mammola, docente di Mandolino Tradizionale al Conservatorio dell’Aquila, è noto per la sua abilità tecnica e l’espressività che caratterizzano ogni sua esibizione, rendendolo uno dei più giovani e promettenti maestri d’Europa.

L’ingresso al concerto è gratuito e aperto a tutti.