Villa Toepliz e la musica d’autore: al Tre-Monti Festival una serata dedicata a Giorgio Gaber

Venerdì 1 agosto, nella suggestiva cornice del parco storico di Villa Toepliz, dalle 20:30,la prima edizione del Tra-Monti Festival porterà a Varese una serata dedicata alla grande musica d’autore: protagonista, la Banda Gaber, un quintetto composto da alcuni dei musicisti che hanno suonato con Giorgio Gaber, in uno spettacolo arricchito da racconti in musica narrati dalla voce di Luca Nesti.

“Premetto che non ero un profondo conoscitore di Gaber – racconta Nesti – Ho scoperto testi meravigliosi, di straordinaria attualità, mi viene in mente “Il tutto è falso”, canzone non molto conosciuta, un punto di vista dissacrante sull’educazione dei figli, che possiede una tale intensità che quando l’ascolto penso che vorrei averla scritta io. Gaber è talmente attuale che alcuni passaggi delle sue canzoni sembrano scritti in quest’epoca, è come se alcune sue idee avessero fermato il tempo”.

Un progetto nato da una Réunion dei musicisti originali che negli anni si sono esibiti con Gaber e che, in occasione di un anniversario, si erano ritrovati per suonare insieme.

“Questa mia unione con la Banda Gaber è nata perché cercavano di dare vita ad uno spettacolo che non fosse il canonico spettacolo con racconto, ma che fosse realizzato in chiave attuale e volevano un artista che non emulasse la figura di Gaber, ma che, attraverso le sue parole, ne raccontasse la storia – prosegue – Ora sono poco meno di due anni che portiamo in giro questo spettacolo e stiamo toccando diverse località, è molto divertente e soddisfacente”.

Sul palcoscenico di Villa Toepliz è atteso uno spettacolo coinvolgente ed emozionante, un omaggio per il Signor G e una bella occasione anche per i più giovani per scoprire una figura rivoluzionaria della musica italiana, sicuramente lontana dai generi musicali che spopolano oggigiorno, ma dal punto di vista sempre moderno: “Ai concerti vediamo avvicinarsi sempre più giovani e non solo fan, ma anche persone curiose che ancora credono nell’ascoltare le parole – conclude Luca Nesti – Per questa estate abbiamo una decina di date fino ad agosto, per poi ripartire ad ottobre/novembre nei teatri. E’ la prima volta che veniamo a Varese e ne siamo molto contenti, anche perché la persona che ci segue è proprio di Varese e per noi è un orgoglio e una gioia portare questo spettacolo nella sua città”.