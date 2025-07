Turista americano accoltellato in treno a San Giuliano Milanese: due arresti a Busto Arsizio

Due giovani sono stati arrestati a Busto Arsizio con l’accusa di essere gli autori di una violenta rapina avvenuta lo scorso 15 luglio su un treno che si trovava nella stazione di San Giuliano Milanese. Ad avere la peggio quel giorno fu un turista americano di 26 anni, ferito al collo e alla spalla con un’arma da taglio e derubato di una collana d’oro.

L’uomo venne soccorso e trasportato in “codice giallo” all’ospedale di Vizzolo Predabissi per poi essere trasferito al reparto di terapia intensiva di San Donato. Il 26 enne è ancora ricoverato per i postumi dell’aggressione ma non è in pericolo di vita.

Le indagini nel frattempo si sono sviluppate a tutto campo con l’intervento della Polizia Ferroviaria e con la collaborazione di Carabinieri e Polizia Locale di San Giuliano Milanese. Grazie alle immagini di videosorveglianza sono stati quindi individuati gli autori della rapina: due giovani di origini tunisine poi riconosciuti dalla vittima cui sono stati sottoposti i fotogrammi.

Ne è nata un’operazione di ricerca che ha coinvolto anche le volanti della Questura di Varese e che ha permesso di setacciare una serie di capannoni tra San Giuliano e Melegnano ma anche di effettuare controlli a Busto Arsizio dove i due sono stati segnalati nei pressi della stazione ferroviaria.

Proprio allo scalo bustocco è quindi avvenuto l’arresto effettuato dal personale della Polizia Ferroviaria di Gallarate e della Squadra di Polizia Giudiziaria Compartimentale. Al momento del fermo erano ancora in possesso di un coltello a serramanico e del ciondolo sottratto alla vittima. I due, che hanno 21 anni, sono quindi stati condotti in commissariato a Busto e sottoposti a fermo di indiziato di delitto per rapina aggravata in concorso. Infine sono stati trasferiti nel carcere di Busto Arsizio.