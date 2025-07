Violenti temporali tra il Lavenese e il Ceresio: pioggia e vento sul Varesotto

Una violenta ondata di maltempo ha colpito il Varesotto nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 1° luglio, a partire dalle ore 19, interessando in particolare la zona tra Gavirate e il Lavenese, e poi spingendosi verso il Lago di Varese e l’area del Verbano-Cusio-Ossola e il lago Ceresio (Foto: Giovanna Pontiggia).

Raffiche di vento e fulmini

Il fronte temporalesco si è accompagnato a piogge di forte intensità, numerosi fulmini e raffiche di vento che hanno colpito diverse località del nord della provincia. Colpita anche l’area del Lago Maggiore, dove il maltempo ha raggiunto la sponda piemontese.

Monitoraggi in corso

Non si segnalano al momento danni rilevanti, ma sono in corso monitoraggi da parte della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco, attivati per verifiche sul territorio. Diversi utenti hanno segnalato brevi interruzioni di corrente e allagamenti localizzati.