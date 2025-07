“Visioni Dilaganti” torna a Villa Frua di Laveno Mombello: cinema tra lago, radici e nuovi orizzonti

Torna a Laveno Mombello, nella suggestiva cornice del parco di Villa Frua, l’appuntamento con “Visioni Dilaganti”, la rassegna cinematografica che unisce il territorio del lago alla grande narrazione internazionale. La seconda edizione dell’iniziativa si svolgerà su tre serate, dal 20 al 22 luglio, con ingresso gratuito, grazie alla collaborazione tra Comune di Laveno Mombello, Filmstudio 90 APS, il Locarno Film Festival e il Festival Cortisonici.

Tre serate tra cinema internazionale e omaggi “di casa”

La rassegna si aprirà con un omaggio a Renato Pozzetto, attore amatissimo che a Laveno ha radici profonde: verrà proiettato il film a episodi “Tre tigri contro tre tigri” del 1977. Una chicca per i cinefili: l’episodio interpretato da Pozzetto è stato girato proprio a Vararo, frazione collinare del comune, e alcune delle location sono ancora riconoscibili grazie alle mappe e alle foto condivise sul sito Davinotti.

Il 21 luglio sarà la volta di “Le vent tourne – The wind turns”, pellicola diretta da Bettina Oberli e presentata nel 2018 al Locarno Film Festival. Il film sarà proiettato in versione originale con sottotitoli in italiano. In quella serata, tra l’altro, uno spettatore vincerà un Festival Pass per la 78ª edizione del Locarno Film Festival, in programma dal 6 al 16 agosto 2025.

Il 22 luglio chiusura con una selezione dei migliori cortometraggi internazionali del Festival Cortisonici, il festival varesino che porta il meglio del cinema breve in giro per il territorio.

Un progetto culturale condiviso

«Il Parco di Villa Frua si prepara ad accogliere la seconda edizione di Visioni Dilaganti, un’esperienza cinematografica unica – afferma Alice Gomiero, Assessora alla Cultura di Laveno Mombello –. Siamo particolarmente orgogliosi di offrire un viaggio che spazia dalla risata con Pozzetto alla scoperta di nuove prospettive internazionali, grazie alle collaborazioni con Locarno e Cortisonici».

Soddisfazione anche da parte dei partner del progetto. Giona A. Nazzaro, direttore del Locarno Film Festival, sottolinea come l’iniziativa valorizzi il legame del Festival con i territori italofoni e la sua attenzione al cinema innovativo: «Siamo felici di tornare a collaborare con Laveno Mombello per un evento che celebra la vitalità del cinema e delle comunità locali».

Dal canto suo, Massimo Lazzaroni di Cortisonici ribadisce l’entusiasmo nel portare i corti “fuori dalle sale, in spazi nuovi e bellissimi come l’arena di Villa Frua”, mentre Gabriele Ciglia di Filmstudio 90 sottolinea come le scelte cinematografiche di quest’anno siano «stimolanti per pubblici variegati».

Come partecipare

Tutte le serate sono gratuite, ma è necessario prenotare uno dei 100 posti disponibili attraverso la piattaforma Eventbrite. In caso di maltempo, le proiezioni si terranno nella Sala Consiliare di Villa Frua.