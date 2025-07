Un gruppo di volontari ha dedicato il mese di luglio alla cura del Parco del Golfo della Quassa, nell’ambito del progetto “Campo dei Fiori Siamo Noi”. L’iniziativa, che ogni estate coinvolge le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e cittadini del territorio, quest’anno ha visto anche la partecipazione dei dipendenti dell’azienda Vibram.

Galleria fotografica Volontari al lavoro al Golfo della Quassa: pulizia e contenimento delle specie invasive 4 di 8

Interventi sul verde e raccolta rifiuti

Le operazioni hanno riguardato soprattutto il contenimento del Poligono del Giappone, una specie vegetale esotica invasiva, oltre alla pulizia di rami e rifiuti trasportati dal lago sulle sponde del parco. «È sempre bello lavorare insieme per il territorio», hanno commentato gli organizzatori, ringraziando in particolare il Comune di Ranco e il sindaco per la collaborazione offerta.

Prossimo appuntamento il 10 agosto

Per chi resterà in zona ad agosto, è già fissato un nuovo incontro: sabato 10 agosto al Centro Parco Villaggio Cagnola alla Rasa, dove i volontari lavoreranno insieme a ragazzi provenienti da tutto il mondo grazie a un campo di volontariato internazionale organizzato con Legambiente Varese e il Comune di Cunardo.

Chi desidera partecipare può trovare informazioni e iscrizioni sul sito insubriparksturismo.eu.