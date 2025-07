WizzAir festeggia cinque anni a Milano Malpensa: 1,9 milioni di passeggeri

L’aeroporto di Milano Malpensa e WizzAir hanno festeggiato cinque anni di “matrimonio”, un legame ormai consolidato e sempre in crescita.

Nei primi mesi del 2025, lo scalo principale di Milano ha registrato circa 9mila voli della compagnia low cost ungherese, con un +32,7% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Ancora più significativo il dato sui passeggeri: 1,9 milioni di viaggiatori hanno scelto Wizz Air da Malpensa, con una crescita del 39,5% su base annua. Malpensa è una delle cinque basi della compagnia in Italia, insieme a Bergamo: complessivamente ha offerto 13.000 voli per un totale 2,6 milioni di passeggeri.

«La base di Milano Malpensa rappresenta per Wizz Air un punto nevralgico per la nostra crescita nel mercato italiano, e non solo. Siamo estremamente orgogliosi di questo storico traguardo e dei risultati raggiunti assieme in questi cinque anni» ha detto Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air. «Siamo felici di festeggiare questo importante anniversario per la nostra base milanese, punto strategico fondamentale per la compagnia. Continueremo a investire su Malpensa con determinazione e visione di lungo periodo, rafforzando ulteriormente la nostra presenza e offrendo ai passeggeri ancora più collegamenti, frequenze e opportunità di viaggio»

L’offerta per la Summer Schedule 2025 è stata significativamente rafforzata, con un aumento delle frequenze settimanali sulle rotte più richieste, in particolare verso la Spagna, e un ampliamento della rete di collegamenti, che spazia dalle grandi capitali europee alle isole del Mediterraneo, fino a destinazioni nel Medio Oriente e nel Nord Africa.

Nonostante le sfide geopolitiche che hanno portato alla sospensione delle rotte per il Medio Oriente fino a giugno (fino ad agosto per Tel Aviv), Wizz Air mantiene una rete capillare con 200 rotte verso 80 destinazioni in 30 Paesi dall’Italia, su tutto Spagna, Grecia ed Est Europa.