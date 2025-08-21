Varese invasa dalle due ruote: la 21ª Moto Adunata Alpina fa il pieno
Caldo torrido, strade affollate e spirito di amicizia: una giornata indimenticabile tra moto e vespe
Domenica 10 agosto 2025 Varese ha ospitato la 21ª edizione della Moto Adunata Alpina, un evento che ha richiamato centinaia di appassionati su due ruote. Piazza della Repubblica si è trasformata fin dal mattino in un vivace punto d’incontro, animato da un continuo andirivieni di moto e vespe. Il Vespa Club Varese, fedele alla tradizione, ha partecipato in forze, conquistando ancora una volta il titolo di gruppo vespistico più numeroso.
Nonostante il caldo torrido che ha accompagnato l’intera giornata, l’organizzazione degli Alpini e il supporto dei volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri, della Croce Rossa Italiana, della Protezione civile, insieme a Polizia di Stato e Polizia Locale, hanno garantito sicurezza e ordine lungo il percorso verso Caravate. Qui, i partecipanti hanno ricevuto la benedizione del parroco, seguita da un aperitivo conviviale.
Il corteo è poi rientrato a Varese per affrontare la salita fino al “Grand Hotel Campo dei Fiori”, a 1.027 metri di altitudine, dove si è svolto il pranzo sociale. Nemmeno la quota ha attenuato il caldo, ma l’atmosfera festosa ha prevalso. Nel pomeriggio, premiazioni e saluti hanno concluso la manifestazione, con l’augurio di ritrovarsi il prossimo anno.
“È sempre bello stare insieme” hanno commentato i partecipanti all’adunata, ringraziando tutti i partecipanti che hanno reso possibile un risultato tanto gratificante.
