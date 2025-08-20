40 anni di Croce Viola: Cesate celebra con una grande festa
La Croce Viola Cesate ODV invita cittadini, volontari e famiglie a festeggiare con quattro giorni di eventi nell’area feste comunale
Dal 11 al 14 settembre, l’area feste di Cesate ospita l’edizione 2025 della “Festa in Viola”, un appuntamento speciale che quest’anno celebra i 40 anni della Croce Viola Cesate ODV. Quattro giornate all’insegna della convivialità, con buon cibo, musica e attività per grandi e piccoli.
Quarant’anni al servizio della comunità
La Croce Viola Cesate ODV, storica associazione di pubblica assistenza attiva nel territorio, festeggia il traguardo dei quarant’anni dalla sua fondazione. Per l’occasione, è stato organizzato un programma ricco di eventi che si terranno presso l’area feste di via Centro Sportivo, con il patrocinio del Comune di Cesate.
Il programma: si parte giovedì con lo “stinco”
La festa comincia giovedì 11 settembre con la cena dalle 19 e l’intrattenimento musicale. In menu ci sarà la classica “serata stinco”, per la quale è gradita la prenotazione.
Venerdì 12 settembre si replica con apertura cucina alle 19 e musica dal vivo per tutti.
Sabato: paella, trucca bimbi e corsi di primo soccorso
Sabato 13 sarà la giornata più ricca di attività:
Alle 15.30 un corso base di primo soccorso pensato per i bambini
Alle 17 lo stesso corso sarà riproposto per gli adulti
Dalle 19 si aprirà la cucina per la “serata paella”, anche in modalità take-away
Spazio anche al trucca bimbi e all’intrattenimento musicale
Domenica si chiude con il pranzo
Domenica 14 settembre la festa si concluderà con il pranzo comunitario: apertura cucina alle 12.30 e saluti finali.
Un’occasione per stare insieme. Per partecipare alle serate gastronomiche è consigliata la prenotazione al numero 0299067120.
