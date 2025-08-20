Varese News

40 anni di Croce Viola: Cesate celebra con una grande festa

La Croce Viola Cesate ODV invita cittadini, volontari e famiglie a festeggiare con quattro giorni di eventi nell’area feste comunale

Cesate - Croce Viola

Dal 11 al 14 settembre, l’area feste di Cesate ospita l’edizione 2025 della “Festa in Viola”, un appuntamento speciale che quest’anno celebra i 40 anni della Croce Viola Cesate ODV. Quattro giornate all’insegna della convivialità, con buon cibo, musica e attività per grandi e piccoli.

Quarant’anni al servizio della comunità

La Croce Viola Cesate ODV, storica associazione di pubblica assistenza attiva nel territorio, festeggia il traguardo dei quarant’anni dalla sua fondazione. Per l’occasione, è stato organizzato un programma ricco di eventi che si terranno presso l’area feste di via Centro Sportivo, con il patrocinio del Comune di Cesate.

Il programma: si parte giovedì con lo “stinco”

La festa comincia giovedì 11 settembre con la cena dalle 19 e l’intrattenimento musicale. In menu ci sarà la classica “serata stinco”, per la quale è gradita la prenotazione.

Venerdì 12 settembre si replica con apertura cucina alle 19 e musica dal vivo per tutti.

Sabato: paella, trucca bimbi e corsi di primo soccorso

Sabato 13 sarà la giornata più ricca di attività:

Alle 15.30 un corso base di primo soccorso pensato per i bambini

Alle 17 lo stesso corso sarà riproposto per gli adulti

Dalle 19 si aprirà la cucina per la “serata paella”, anche in modalità take-away

Spazio anche al trucca bimbi e all’intrattenimento musicale

Domenica si chiude con il pranzo

Domenica 14 settembre la festa si concluderà con il pranzo comunitario: apertura cucina alle 12.30 e saluti finali.

Un’occasione per stare insieme. Per partecipare alle serate gastronomiche è consigliata la prenotazione al numero 0299067120.

Pubblicato il 20 Agosto 2025
