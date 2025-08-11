A Campagnano sul Lago Maggiore tre giorni di festa per la Sagra di San Rocco

Dal 14 al 16 agosto 2025 il paesino di Campagnano in Val Veddesca si prepara a celebrare la tradizionale Sagra di San Rocco, appuntamento estivo molto atteso dalla comunità e dai visitatori. Tre giorni di eventi tra musica, piatti tipici, momenti religiosi e intrattenimento per tutte le età.

Un bel momento di comunità ma anche per chi viene da fuori, magari per godere di un po’ di fresco nel paese affacciato verso il Lago Maggiore,

Organizzano Amici di Campagnano, Pro Loco e Comune di Maccagno con Pino e Veddasca.

La festa inizia giovedì 14 agosto alle 18 con l’aperitivo, seguito alle 19.30 dall’apertura della cucina. Il piatto del giorno sarà la trippa in umido, accompagnata dalle proposte gastronomiche sempre disponibili come polenta e zola, polenta e salamino, panini con salamella, pasta all’amatriciana e tomino alla piastra.

Alle 21 spazio alla musica e all’intrattenimento con Salsanueva.

Venerdì 15 agosto: Ferragosto tra arte, tradizione e revival

Il giorno di Ferragosto si apre alle 11.15 con la Santa Messa alla Chiesa di San Martino.

Alle 12 l’inaugurazione di “SanRocArt”, rassegna d’arte tra le vie del paese con espositori e aperitivo a San Sebastiano.

Nel pomeriggio, alle 16.30, tombolata in piazza, mentre dalle 18 torna l’aperitivo.

Alle 19.30 il piatto del giorno sarà lo spezzatino con polenta.

La serata musicale vedrà protagonista Aldo Pedroli, con un revival dagli anni Sessanta agli anni Ottanta.

Sabato 16 agosto: giochi, musica e premiazioni

Sabato la giornata si apre alle 10 con la Santa Messa all’aperto al belvedere di San Rocco, seguita dal racconto storico «La chiesa di San Rocco» a cura di Claudio Terzi.

Alle 15.30 spazio ai giochi tradizionali per tutti, alle 18 l’aperitivo e alle 19.30 la cucina servirà il piatto del giorno: fritto misto di pesce.

In serata, alle 21, musica con DJ Andrew, e alle 22 estrazione dei numeri della sottoscrizione a premi.

La festa sarà anche l’occasione per ricordare Gianni Lesmo, storico volontario scomparso recentemente e sempre attivo a Campagnano.