A Caronno Pertusella scattano le nuove sanzioni per i rifiuti, le multe possono superare i 200 euro

Da questa mattina, lunedì 4 agosto, entra in vigore a Caronno Pertusella la nuova ordinanza sindacale in materia di gestione dei rifiuti urbani. Il provvedimento, che aggiorna e inasprisce le sanzioni previste per chi non rispetta le regole, si propone di contrastare con maggiore efficacia comportamenti scorretti come l’uso di sacchi non conformi, l’abbandono di rifiuti nei cestini pubblici o lungo le strade, e il mancato ritiro dei contenitori dopo la raccolta.

Le nuove disposizioni richiamano molte delle norme già contenute nel regolamento d’igiene urbana comunale, ma aggiungono violazioni specifiche e introducono il principio del cumulo delle sanzioni. Così, chi conferisce un sacco non identificato con microchip RFID (obbligatorio) e non differenzia correttamente i rifiuti, può ricevere una doppia sanzione pari a 225 euro (150 per il sacco irregolare, 75 per il contenuto).

Tra le nuove violazioni figurano anche l’abbandono di sacchetti nei cestini stradali (multa di 130 euro), l’accesso al centro raccolta con furgone senza autorizzazione (130 euro), e il mancato ritiro in giornata dei bidoni (30 euro per ciascun contenitore).

Nella settimana precedente all’entrata in vigore della nuova ordinanza, sono stati sanzionati già quattro cittadini colti in flagrante grazie all’uso di fototrappole e controlli manuali nei sacchi. Con le nuove regole, casi simili saranno puniti con multe più salate: non meno di 130 euro a trasgressione, con possibili cumuli per violazioni multiple.

L’ordinanza stabilisce inoltre gli orari di esposizione e ritiro dei rifiuti, vieta l’uso dei cestini pubblici per rifiuti domestici e impone regole rigorose per il centro raccolta di via Asiago.

L’obiettivo è chiaro: migliorare il decoro urbano e incentivare comportamenti virtuosi. La Polizia Locale, incaricata dei controlli, intensificherà i pattugliamenti serali e l’uso delle fototrappole. (immagine di repertorio)