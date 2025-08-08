A Como servizi straordinari contro l’abusivismo dei “taxi boat”
Sanzionati 8 “butta dentro" per aver violato il recente Regolarmente di Polizia Urbana che limita le attività di promozione e gruppi accompagnati da guide turistiche
La Polizia di Stato di Como giovedì mattina nel corso di un controllo congiunto con la Polizia Locale ha sanzionato 8 “butta dentro” durante il servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dell’esercizio abusivo dell’attività di “taxi boat”.
Dalle 09.00 di ieri mattina, 3 pattuglie dell’Ufficio di Gabinetto della Questura di Como, 1 equipaggio della Squadra Acque Interne dell’U.P.G.S.P. ed 1 pattuglia della Polizia Locale di Como, hanno svolto un servizio che ha assoggettato a sanzione 8 “butta dentro” – un 33enne marocchino, un 19enne, una 40enne albanese, un 37enne asiatico, una 49enne, un 23enne, una 50enne, un 24enne – per aver violato il recente Regolarmente di Polizia Urbana che limita le attività di promozione e gruppi accompagnati da guide turistiche o altri accompagnatori.
Infatti, dopo aver perlustrato anche con personale in borghese, la zona che va dal Pontile di Sant’Agostino in viale Lungo Lario Trieste fino all’ingresso dei giardini al Lago in via lungo lago Mafalda di Savoia, hanno proceduto all’intervento.
Il servizio, disposto dal Questore di Como Marco Calì, rientra tra le attività di prevenzione e controllo volte a garantire il rispetto delle normative vigenti e garantire una migliore vivibilità dell’area del Lago di Como che attrarre migliaia di turisti nella città lariana.
