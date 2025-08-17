Varese News

A Gallarate la manifestazione Pro Palestina in piazza Libertà domenica 17 agosto

Cittadini e attivisti alzano la voce per Gaza con una manifestazione pacifica che si terrà alle 22

Presidio pro Palestina in centro a Legnano

È in programma per domenica 17 agosto 2025, alle ore 22, una manifestazione Pro Palestina a Gallarate, in piazza Libertà. L’iniziativa, intitolata “Facciamo rumore – Pro Palestina”, si propone come momento di solidarietà con la popolazione di Gaza e di denuncia della situazione umanitaria nella Striscia.

Tra i messaggi riportati nella locandina dell’evento compaiono gli slogan “Not in my name” e “Free Gaza”. La protesta pacifica punta a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla causa palestinese.

La manifestazione si inserisce nel quadro delle mobilitazioni internazionali a sostegno dei diritti umani e della pace in Medio Oriente.

Pubblicato il 17 Agosto 2025
