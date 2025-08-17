A Gallarate la manifestazione Pro Palestina in piazza Libertà domenica 17 agosto
Cittadini e attivisti alzano la voce per Gaza con una manifestazione pacifica che si terrà alle 22
È in programma per domenica 17 agosto 2025, alle ore 22, una manifestazione Pro Palestina a Gallarate, in piazza Libertà. L’iniziativa, intitolata “Facciamo rumore – Pro Palestina”, si propone come momento di solidarietà con la popolazione di Gaza e di denuncia della situazione umanitaria nella Striscia.
Tra i messaggi riportati nella locandina dell’evento compaiono gli slogan “Not in my name” e “Free Gaza”. La protesta pacifica punta a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla causa palestinese.
La manifestazione si inserisce nel quadro delle mobilitazioni internazionali a sostegno dei diritti umani e della pace in Medio Oriente.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
lenny54 su È arrivato il gran giorno a Monteviasco: dopo sette anni di stop riparte la funivia
Adriana Andriani su Bogno, la Fondazione Sacro Cuore in liquidazione. Bini: "Non c'erano le condizioni economiche per proseguire"
Bruno Paolillo su Ottant’anni fa Hiroshima: la memoria della bomba che cambiò il mondo
PaoloFilterfree su Vigili del fuoco, organico solo sulla carta: Candiani denuncia l’abuso delle leggi speciali. "Vuote anche le case Aler in convenzione"
Alessandro Zanzi su Crescono le diagnosi di disabilità tra i minori di Varese: +500% in 10 anni
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.