A Gallarate nonna Mariuccia festeggia i cento anni con la sua famiglia

Arrivata a Gallarate quando aveva 5 anni, è stata sarta e custode in un'azienda, sempre nella zona collinare della città

Nonna Mariuccia compie cento anni. Nata a Borgo San Giacomo ma gallaratese da 95 anni, Maria Spinoni, per tutti Mariuccia, ha lavorato come sarta in alcune tessitura storiche di Gallarate e poi fino alla fine degli anni ’80 è stata custode dell’azienda autotrasporti Fratelli Casola, in via Achiapparelli a Gallarate sotto la costa di Crenna, insieme al marito Bruno, venuto a mancare nel ’95.

Mariuccia è cresciuta alla Bellaria (quartiere Moriggia), poi trasferitasi ai Ronchi prima e a Crenna per il lavoro dal Casola, dopo la pensione è tornata ai Ronchi dove vive tuttora.

Oggi 31 agosto ha festeggiato 100 anni circondata dall’affetto di tutta la sua famiglia.

Pubblicato il 31 Agosto 2025
