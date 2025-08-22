A Galliate nel Novarese il primo caso di infezione da West Nile

Un caso di infezione da West Nile è stato segnalato dal sindaco di Galliate, nel Novarese. Si trattasi un donatore sangue, asintomatico.

Nell’ultimo bollettino dell’Istituto superiore di Sanità pubblicato ieri, 21 agosto, si segnalano 76 nuovi casi di infezione in Italia. Da inizio anno sono 351 di cui 158 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (6 Piemonte, 8 Lombardia, 10 Veneto, 1 FriuliVenezia Giulia, 8 Emilia-Romagna, 59 Lazio, 54 Campania, 2 Basilicata, 5 Calabria, 5 Sardegna), 27 casi asintomatici identificati in donatori di sangue, 162 casi di febbre, 2 casi asintomatici e 2 casi sintomatici.

Tra i casi confermati sono stati notificati 22 decessi (1 Piemonte, 1 Lombardia, 10 Lazio, 9 Campania, 1 Calabria), pari al 13,9%

La sorveglianza veterinaria attuata su cavalli, zanzare, uccelli stanziali e selvatici, ha confermato la circolazione del WN in 53 le Province di 14 Regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, EmiliaRomagna, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

In Lombardia sono 16 i casi accertati: uno sia a Brescia sia a Mantova, otto nel Milanese e 6 nel Pavese. In Piemonte i casi accertati sono 13 di cui 6 nel Novarese, 1 ad Alessandria, a Biella, a Cuneo, e tre a Torino.

La situazione virale nel 2025 è decisamente migliore rispetto agli anni passati quando si raggiunsero picchi di oltre 160 contagi nel solo mese di luglio mentre quest’anno i casi sono stati 97. Più in linea il dato di agosto con 58 casi rilevati contro i 57 del 2024 e i 39 del 2023.