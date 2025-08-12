Varese News

A “Lavena Beach“ il tuffo d’agosto nel Ceresio del sindaco Massimo Mastromarino

La campagna “Sono di Varese, è ovvio che d’estate vado al lago” punta a rafforzare il legame tra territorio e turismo di prossimità

«Come ogni anno, il primo giorno di ferie di agosto mi faccio il tuffo nel lago». Parola di sindaco: bagno per il primo cittadino di Lavena Ponte Tresa Massimo Mastromarino che ha scelto le rive del lago Ceresio per un bagno rinfrescante. E le acque limpide e balneabili di Lavena Ponte Tresa hanno accolto residenti e turisti, molti dei quali armati di teli mare, ombrelloni e la voglia di godersi una giornata di sole.

Un appuntamento ormai fisso

Il “tuffo d’agosto” è ormai una tradizione per molti abitanti della provincia. D’estate, per chi è di Varese, il lago è un richiamo naturale: non serve andare lontano per trovare un po’ di pace e acqua pulita.

Il sostegno della Camera di Commercio

L’iniziativa di valorizzazione del lago e delle località rivierasche, come Lavena Ponte Tresa, è sostenuta anche dalla Camera di Commercio di Varese. La campagna “Sono di Varese, è ovvio che d’estate vado al lago” punta a rafforzare il legame tra territorio e turismo di prossimità, valorizzando il Ceresio come meta di svago e relax.

Sole, sport e relax

Oltre ai bagni, la spiaggia ha offerto attività sportive, punti ristoro e aree verdi per pic-nic. Le condizioni meteorologiche, perfette per tutta la giornata, hanno contribuito a riempire il lido e a prolungare il divertimento fino al tramonto.

Pubblicato il 12 Agosto 2025
