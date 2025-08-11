Castronno
A Materia il mondo delle api: viaggio tra alveari, miele e curiosità con Cinzia Scaffidi
Martedì 9 settembre alle 21, Materia ospiterà un appuntamento per chi ama la natura, la gastronomia e la sostenibilità: Cinzia Scaffidi presenterà il suo libro Il mondo delle api e del miele (Slow Food Editore).
Il volume, scritto con il rigore dell’esperta e la passione della divulgatrice, accompagna il lettore in un viaggio affascinante dentro e fuori l’alveare. A guidarci è un’ape un po’ burbera, che racconta l’organizzazione sociale di questi instancabili insetti, i segreti della produzione di miele, polline, propoli, cera e pappa reale, e le minacce che oggi mettono a rischio la loro sopravvivenza. Accanto a lei, sei esperti umani approfondiscono temi chiave come la normativa, l’etichettatura e i criteri di acquisto consapevole.
Il libro non si limita a informare: regala anche un’ampia sezione di schede sui principali mieli monoflora italiani, con le loro caratteristiche organolettiche e nutrizionali, e propone una straordinaria raccolta di ricette firmate da professionisti della cucina. Il miele diventa così protagonista non solo di dolci, ma anche di piatti salati e perfino cocktail, dimostrando una versatilità spesso sottovalutata.
Sarà un incontro per scoprire il ruolo cruciale delle api per l’ecosistema, il ciclo delle stagioni dell’apicoltura, la varietà e la qualità dei prodotti dell’alveare, e per imparare come riconoscere e valorizzare un miele autentico. Un’occasione per riflettere su come questi piccoli insetti siano sentinelle della salute ambientale e, allo stesso tempo, compagni preziosi sulle nostre tavole.
