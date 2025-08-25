A Rimini il Social Contest 2025 premia il progetto varesino “Too Good to Waste” di Banco Nonsolopane

C’è anche Varese tra i protagonisti del Social Contest 2025 – I tanti volti del bisogno, promosso da Cdo Opere Sociali con il sostegno di JTI Italia. Al Meeting di Rimini, dove oggi – 25 agosto – sono stati proclamati i vincitori, il riconoscimento per l’obiettivo “Sconfiggere la povertà” è andato a Banco non solo pane Odv con il progetto “Too Good to Waste”, iniziativa che unisce lotta allo spreco alimentare e sostegno alle famiglie in difficoltà.

Accanto alla realtà varesina, sono stati premiati altri tre progetti: “Ristorazione Inclusiva” di ATT Srl Impresa Sociale di Torino per la categoria “Lavoro dignitoso e crescita economica”; “CREA – La bottega dei talenti” della cooperativa Cura e Riabilitazione di Milano per “Ridurre le disuguaglianze”; e il “Progetto Esperide” della cooperativa Giotto di Padova per “Città e comunità sostenibili”.

La premiazione si è svolta all’interno del panel “Partenariato profit – non profit: nuove frontiere di uno sviluppo sostenibile”, moderato dal direttore di Economy Sergio Luciano. All’incontro hanno partecipato, insieme a JTI Italia, realtà rappresentative dei mondi profit e non profit come Banco Alimentare Lombardia, Amazon Business Italia e Fondazione Progetto Arca.

I premiati: in primo piano Banco Nonsolopane

Il dibattito ha messo al centro le potenzialità ancora inespresse della collaborazione tra imprese e organizzazioni sociali, delineando strategie per aumentare l’efficacia degli interventi e promuovere un futuro più equo e resiliente.