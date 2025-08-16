A Somma Lombardo muore annegato nel Ticino un giovane di 24 anni
Mobilitati Vigili del Fuoco, Polizia locale e mezzi del 118, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Il corpo recuperato nei pressi della spiaggia di Panperduto
Tragedia sabato mattina poco dopo le 11.30, in via Canottieri a Somma Lombardo. Un giovane di 24 anni ha perso la vita per annegamento.
Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, la polizia Locale di Somma Lombardo e i sanitari del 118, attivati dalla centrale operativa Soreu Laghi. Sono intervenuti un’ambulanza di base, un mezzo di soccorso avanzato di secondo livello e persino l’elisoccorso, decollato da Bergamo. La centrale operativa del numero unico ha attivato anche i sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano che tuttavia non sono serviti, come neppure l’elicottero: il giovane è stato recuperato e riportato a riva privo di vita
Nonostante la rapidità dei soccorsi e il massiccio dispiegamento di mezzi, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare: i tentativi di rianimazione sono risultati vani e il decesso è stato constatato sul posto.
La dinamica dell’incidente resta al vaglio delle autorità. Al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni sull’identità della vittima, né sulle circostanze esatte che hanno portato all’annegamento.
Il fatto è avvenuto in località Panperduto, una spiaggia sul Ticino dove comincia la passeggiata pedonale che porta alla diga.
